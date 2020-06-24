شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تطور المحاور البديلة بشارع الأهرام لاستخدامها أثناء «أعمال المترو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، كما شدد خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدي على خط التنظيم بالشارع اضافه إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور في تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل مؤكداً على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسئولى الحى والقائمين على الأعمال بمتابعه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أي حالات تعدى على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديديه أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كافة أشكال التعديات على الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

وأصدر «راشد» تعليمات بإيقاف حوافز القائمين على أعمال التطوير بأحد قطاعات الشارع نظراً لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها وأمهل مسئولي الحى والشركة المنفذة أسبوع لإصلاح الأخطاء وتحسين حالة الرصف.

وتلبية لرغبة أهالى المنطقة، وجه المحافظ ببحث إقامة مطبات في المناطق ذات الكثافة السكنية إذا اقتضت الحاجة لذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعة بشارع المحولات بعد الانتهاء من أعمال الإزالة لتوفير المساحة المخصصة للرصف، وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف والتطوير موجها بتحسين الصورة الجمالية للمباني المتواجدة بمحيط الأعمال وإقامة صور ورصيف بعرض مناسب ودهان واجهات المباني المواجهة لأعمال التطوير، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الإزالة الخاصة بتوسعة شارع ترسا على أن يكون عرض الشارع على امتداد أعمال التطوير 40 متر وتقويم الأعمدة على الجزيرة الوسطى وتشديد الرقابة على أعمال غسيل أو انتظار السيارات بالشارع وتوقيع الغرامات المالية المقررة على المخالفين .

كما تفقد أعمال تطوير الممشى السياحى بالمنصورية ووجه بزيادة عدد دورات المياه لخدمة المترددين عليه وتحسين حالة التهوية الخاصة بالأكشاك المقامة على الممشى وتأمين الممشى ومراقبته من خلال شبكة مراقبة حديثة يتم ربطها بغرفة عمليات المحافظة .

وشملت الجولة مروره على شوارع ترعة الحلو وزغلول والباسل والمجزر الألى للوقوف على حالة النظافة ومتطلبات التطوير والتوجيه ببحثها، والمرور على أعمال التطوير الجارية بترعة المريوطية موجها ببحث عدد من الحلول لمصارف الصرف الصحى وتحسين الصورة البصرية والحفاظ على البيئة وحسن استثمار المساحات التي يتم تغطيتها لخدمة المواطنين .

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وتفقد الأعمال الجارية بموقف السرفيس والجارى العمل به بالمريوطية موجها بالحفاظ على مسافات مناسبة أمام المداخل والمخارج لمنع التكدسات وتوفير مساحة تستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات لحظر وقوفها خارج الموقف ومراعاة أعمال صرف الأمطار وإيصالها بشبكة الصرف الصحى بصورة مباشرة .

وبنهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال الإزالة الجارية لعدد من العقارات المخالفة تقاطع شارعى أحمد ضيف الله مع الإخلاص بواقع عشرة قرارات إزالة تم الانتهاء من 6 حالات حتى سطح الأرض، وجار استكمال الأعمال .