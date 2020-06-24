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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح مخبز المطحن النصف آلي بحي الضواحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بافتتاح مخبز المطحن النصف الآلي بحي الضواحي، يرافقه ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي.
وتفقد المحافظ، أقسام المخبز، كما أطلع على سير العمل وإنتاج الخبز المدعم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدًا بمستوى المخبز المقام على أفضل مستوى.
وتواصل المحافظ مع العاملين بالمخبز للتأكد من عدم وجود أي معوقات، مشددًا على منع أي تكدس أثناء حصول المواطنين على الخبز، كما تواصل مع عدد من المواطنين.
ومخبز المطحن النصف آلي للخبز المدعم، يخدم مناطق السيد متولي والقابوطي بحي الضواحي، ويوفر مخزون احتياطي واستراتيجي للمحافظة، ويعمل بواقع 50 شيكارة في اليوم، في إطار خطة المحافظة لتوفير عدد كبير من المخابز بالمحافظة في المناطق الأعلى كثافة سكانية والقرى لتوفير كافة احتياجات المواطنين.
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