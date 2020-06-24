شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 رحلات طيران تقل 915 مصريًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويتـ في إطار متابعته يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشار التقرير إلى أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل على متنها 4265 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والهند،، والنيبال، وقطر، وإيران، وباكستان، ولندن، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 915 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلى مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا.

ولفت إلى أن الرحلة الأولي على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على فلاي ايجيبت رقم 5086 وتغادر الكويت 11.45 وعلى متنها 150 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط .

وذكر التقرير أن الرحلة الثالثة على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 وعلى متنها 200 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 145عاملا.

Advertisements