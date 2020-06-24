شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيّر الذاتية للمرشحين الـ7 على منصب رئيس جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنا مع إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الإسكندرية خلفا للدكتور عصام الكردى الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بنهاية العام الجامعى الجارى 31 يوليو 2020، الأربعاء، تنشر «المصرى اليوم» السير الذاتية للمرشحين لخلافته.

المرشح الأول الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام عميد كلية الهندسة تقدم للرشح للمنصب في 26 مارس 2020 وتاريخ ميلاده 1 سبتمبر 1965 وحصل على درجة الأستاذية في 25 مارس 2014 .

المرشح الثانى الدكتورة حنان سعد عبدالحليم قطارة أستاذ إدارة الفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق السابق في جامعة الاسكندرية وتقدمت للمنصب في 21 مارس 2020 وميلادها 20 ديسمبر 1965 وحصلت على الاستاذية في 25 يناير 2006 . المرشح الثالث الدكتور إيهاب إبراهيم عبده محمد أستاذ ورئيس قسم الفيزياء الحيوية بمعهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية وتقدم للمنصب في 23 مارس 2020 وميلاده 1 أغسطس 1969 وحصل على الأستاذية في 25 ديسمبر 2010 .

المرشح الرابع الدكتور هشام محمد جابر السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب في جامعة الإسكندرية وتقدم للمنصب في 25 مارس 2020 وميلاده 7 مارس 1961 وحصل على الأستاذية في 31 أغسطس 2004 . المرشح الخامس الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد قنصوة محافظ الإسكندرية السابق تقدم للمنصب في 25 مارس 2020 وميلاده 26 سبتمبر 1969 وحصل على الأستاذية في 26 يوليو 2011 . المرشح السادس الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية وتقدم للمنصب في 25 مارس 2020 وميلاده 24 سبتمبر 1960 وحصل على الأستاذية في 28 سبتمبر 2004 . المرشح السابع الدكتور إبراهيم عبدالمجيد حسن جادالله أستاذ بقسم النبات في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية تقدم للمنصب في 26 مارس 2020 وميلاده 2 سبتمبر 1961 وحصل على الأستاذية في 26 سبتمبر 2006 . وعقب إجراء المقابلات تأتى الخطوة الأخيرة وهى إعلان أعلى 3 مرشحين حصلوا على أعلى تقديرات تمهيداً لعرض اسمائهم إلى وزير التعليم العالى لاختيار واحد منهم واستصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة الاسكندرية.

وتضم اللجنة المختصة بالترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية في عضويتها إلى جانبه 3 أساتذة تم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة وفقا للقانون هم الدكتور حسن ندير خير الله (أساسي) والدكتورة هند حنفى رئيس الجامعة الأسبق (أساسى) والدكتور نصر الدين دمير (احتياطى).

ولجنة اختيار رئيس الجامعة التي يرأسها الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة تضم في عضويتها 4 أساتذة تم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق والدكتور فوزى تركى رئيس كفر الشيخ الأسبق.

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