شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها، مؤكدا أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء على كل مظاهر العشوائية، وذلك استجابة لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي لمتابعة إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

شهدت الحملة أيضا، إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها

إزالة الاشغالات والمواقف العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ببنها