شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على بدء الدراسة بـ«حاسبات جنوب الوادي» العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي بقنا اعتباراً من العام الجامعي المقبل.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نحو التحول الرقمي وإدخال علوم حديثة ومتطورة، وكذا مواكبة التوجهات المُستقبلية للتوسُع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.

وأضاف «غرباوي» أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا يأتي تماشياً مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفياً وابتكارياً للمشاركة في صنع المستقبل، لافتاً إلى أن الجامعة بدأت مبكرا في التحول الرقمي الذكي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية في إطار سعيها لتكون القاطرة التي تقود جنوب الصعيد إلى التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكداً أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من رقمنة كافة الإدارات لتصبح أول جامعة رقمية بلا أوراق في 2021 حيث أن هناك خطة للإسراع بمعدلات الرقمنة نحو منظومة إلكترونية متكاملة، بداية من شؤون العاملين ونهاية بشئون أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور محمود حسب الله، عميد الكلية، إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات بقنا تضم أربع أقسام علمية هي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلوم ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتمنح درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات، لافتًا إلى أن الكلية بها عدد ست معامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب، وستساهم الكلية بشكل فعال في بناء التنمية المستدامة والتحول الرقمي بصعيد مصر.