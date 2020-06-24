شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم القليوبية»: «مفيش هزار في الامتحانات ومن يخالف سيعاقب بالقانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وتلافي كافة الملاحظات والسلبيات وإخطار غرفة عمليات الثانوية العامة بالإدارة والمديرية بكافة المعوقات وإزالتها بشكل فورى.

ووجه «عجلان»، خلال الاجتماع الذي حضره عاطف سلامة، وكيل المديرية، ورئيس اللجنة الثلاثية، وأشرف إدريس، مدير أمن المديرية، وغرفة العمليات، واللجنة الثلاثية، ورؤساء لجان الثانوية العامة، ومديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة ومتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الشكر للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وما يبذلونه من جهود لتذليل المعوقات وتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على اعتبار هذا العمل عملا وطنيا يتطلب تعاون الجميع من أجل إنجاح العملية التعليمية وخاصة في هذه الآونة الأخيرة والظروف التي تمر بها البلاد.

وكلف مدير الإدارة التعليمية، بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الأمن للجنة.

وشدد على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من «المعاونين – وعدد (2) عامل – والعضو القانوني باللجنة» لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

وقال «عجلان»، في حواره مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة: «يجب أن نتقي الله في عملنا»، معقبا بقوله: «مفيش هزار في الامتحانات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية ومن يخالف القانون سيعاقب بالقانون».

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى استحداث مهمة «ضبط الجودة الإلكتروني» على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحاً) حتى الساعة (9.30 صباحاً)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلى لجنة الادارة التابع لها.

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وتكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة. وأكد وكيل الوزارة على عمل محضر إثبات حالة للطالب الذي يثبت ارتفاع في درجة حرارته.