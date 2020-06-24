شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان اعتبارًا من فجر السبت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إنه سيتم تغيير صيغة الأذان اعتبارًا من فجر يوم السبت القادم ٢٧ يونيو الجارى بالعودة إلى صيغته الطبيعية «حى على الصلاة..حى على الفلاح» بدلًا من «ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم»، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي، وتتم صلاتها ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة .

وأكد وزير الأوقاف أنه شخصيًا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله(عز وجل )وضيوف بيوته متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد .

فيما نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ هذه العلامات بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت المقبل أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح .

وكان وزير الأوقاف، قد عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، أمس الثلاثاء، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

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