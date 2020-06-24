شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88– 48 )، شمال الصعيد ( 55– 28 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 15 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «33 – 22»، الإسكندرية «28 – 22»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 28»، أسوان «40 – 28» .

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