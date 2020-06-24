شكرا لقرائتكم خبر عن دون شكاوى.. 3750 طالب بالقسم الأدبي يؤدون امتحان النحو بـ«أزهر المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أحمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، اليوم الأربعاء، أدى 3750 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، امتحان مادة النحو، داخل 25 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، دون شكاوى من صعوبة الامتحان. من جانبه، قال الشيخ علي حسن، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ورئيس غرفة العمليات، إنه لم نتلق شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحانات، أو وجود حالات غش، أو إغماء، أو رصد مصابي كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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