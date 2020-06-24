شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الشمري تواصل التطاول على المصريين: «قاعدين تخلون المتردية والنطيحة يتجرأ على الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت ريم الشمري من جديد للتطاول على الوافدين المصريين في الكويت في مقطع فيديو تعترض فيه على انتهاء قضية المشادة الكلامية التي وقعت بين العسكري الكويتي عبدالعزيز المتروك، ووافد مصري بسبب خرق قرارات حظر التجول، في مايو الماضي، وخروج الأخير بكفالة بعد ترافع المحامية الكويتية مريم المبارك لإخراجه من الحبس.

وقالت في الفيديو الذي عنونته بـ «رسالة إلى حكومتي وبالأخص وزارة الدفاع لما تتحول قضيه العسكري عبدالعزيز المتروك اللي تتطاول عليه المصري إلى قضية شخصية وليست قضية ترفع من الدولة استغرب! ليش تبون توصلون انه الموضوع عادي! انتوا قاعدين تخلون المتردية والنطيحة يتجرأ على الكويت واحنا ما نقبل لازم تتخذون إجراء حازم»: «كلمنا ندي عن موضوع عبدالعزيز المتروك الحادثة اللي صارت، المصري اللي أهان شعار الدولة، وانتشر فيديو، طبعًا أنا مصدومة من الحكومة من واحدة أسمها مريم المبارك».

ووجهت كلامها للحكومة الكويتية: «يا حكومة الكويت لما يتطاول واحد مصري على شعار الدولة، وهذا الإجراء اللي تخدونه؟ بدل ما أمن الدولة (....) لأنه أهان شعار الكويت ما سويتو غير قضية، والمحامية الشاطرة مريم المبارك راحت طلعته بكفالة».

وأضافت: «المفروض يكون إجراء من أمن الدولة، إذا هذه الحالة شاذه بكرة هتصبح حالة عامة لأنهم رايح يستبيحون إهانة شعار الكويت، راح يسير الوضع طبيعي، لما يشوفون الشخص طلع بكفالة على قضية شخصية، راح يسير هو الطبيعي».

وأكملت حديثها الموجه إلى الدولة الكويتية: «وين الدولة، وين حق الدولة، يا وزير الدفاع، كرامة الجيش وين راحت، إشلون ما رفعتوا قضية عليه أهان شعار الجيش أهان الدولة، ترى الكويت كرامتها قاعدة تضيع من كتر ما انتم تسكتون، مو لهي الدرجة، نتمني من وزارة الدفاع أن تاخد، ما نقول حق عبدالعزيز المتروك، أقول حق الكويت من الإهانة اللي صارت، الفيديو انتشر ما عندنا استعداد يتجرأون علينا أكثر من كدة».

رساله إلى حكومتي وبالأخص #وزارة_الدفاعلما تتحول قضيه العسكري عبدالعزيز المتروك اللي تتطاول عليه المصري إلى قضية شخصية وليست قضية ترفع من الدولة استغرب! ليش تبون توصلون إنه الموضوع عادي! انتوا قاعدين تخلون المتردية والنطيحة يتجرأ على الكويت واحنا ما نقبل لازم تتخذون إجراء حازمpic.twitter.com/9YDwzPn7t8

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