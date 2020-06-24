شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يصدر قراراً بحظر تواجد أي مواطن أمام لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، القرار رقم 462 لسنة 2020 بحظر ومنع تواجد أي مواطن أو ولي أمر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو المعاهد الأزهرية، كما يحظر التواجد أيضا بالشوارع المحيطة بتلك اللجان خلال فترة الامتحانات، وعلى الأجهزة الأمنية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.

وقال المحافظ، إن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر ومنع أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على حسن سير وانتظام عملية امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد الأزهرية، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين والطلاب الممتحنين ودرءا لانتشار العدوى بفيروس كورونا.