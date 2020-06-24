شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يبيعون لنا الخبز».. أطباء «تأمين المنيا» يشكون تنمر أصحاب المحلات والمخابز بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرر أعضاء من الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي «سوزان مبارك سابقا» بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا، من تنمر أصحاب المحلات والمخابز المحيطة بالمستشفى، وعدم التعامل معهم بحجة أنهم مخالطين لوباء كورونا المستجد ويخافون من الإصابة.

وقال محمد مختار خلاف، مدير التدريب بمستشفى التامين الصحي «سوزان مبارك» سابقًا، إن أحد العاملين داخل المستشفى تعرض للتنمر من بعض أصحاب المخابز، الذي رفض التعامل معه ورفضه بيع الخبز بحجة الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن الدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى، قام بمخاطبة المحافظ الذي شكل لجنة لإعادة الانضباط بمحيط المستشفى.

وقالت إحدى الممرضات بالمستشفى، إن أطقم التمريض والأطباء داخل عزل مستشفى التأمين الصحي تعرضوا للتنمر من بعض أصحاب السوبر ماركت ومخابز العيش الفينو، والقيام بطرد أحد العمال وعدم البيع له بحجة الخوف من الإصابة بكورونا، مؤكدة أن الأطقم الطبية تؤدي دور وطني لعلاج أبناء المحافظة.

من جانبه، شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي، لجنة كبيرة تضم التموين وحماية المستهلك والرقابة والمتابعة بالمحافظة لإعادة الانضباط بمحيط المستشفى وتوعية أصحاب المحلات والمخابز بالتعامل مع الطاقم الطبي، وتحرير محاضر للمخالفين، وهو ما أثمر عن حل المشكلة.