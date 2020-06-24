شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ35 قرية في الخانكة وقليوب وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي لعدد 35 قرية بمراكز الخانكة وقليوب وكفر شكر، بحيث يكون كفر شكر23 قرية، والخانكة 6 قرى، وقليوب 6 قرى، بعد إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الوحدة المحلية للمراكز والمدينة والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط التفصيلي العام للقرى فيما يخص شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام وملكيات الأراضي ويتوافق مع القانون وذلك حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، مؤكدًا أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة.

وأوضح أن القرى هي (أبوزعبل- كفر عبيان- المنايل- كفر حمزة- سندوة- مزرعة الجبل الاصفر بمركز الخانكة، وقرى سنديون وميت حلفا والاصلاح الزراعى وبلقس وناى وكفر الرماد والترجمان بمدينة قليوب، وقرى اسنيت وكفر عامر ورضوان وكفر على شرف الدين وكفر منصور والبقاشين وكفر الولجا والمنشاة الكبري والمنشاة الصغري وميت الدريج والصفين والشقر وكفر كردى وبرقطا وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوى خاطر وكفر تصفا وكفر صليب سلامة وتصفا وكفر رجب والزمرونية وكفر عبدالسيد نوار بمدينة كفر شكر).