شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 7 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل قنا».. وارتفاع عدد المتعافين لـ58 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحي، الأربعاء، عن خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب حميات، من العزل الصحي بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد. وقدمت إدارة المستشفى، الورود للمتعافين خلال خروجهم من المستشفى، فيما قدم المتعافين الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وبذلهم مجهود كبير في علاج المصابين رغم المخاطر المحيطة بهم.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن الأطقم الطبية بالمستشفى، استكملت النتائج الطبية التي تحققها منذ تحويل المستشفى إلى حجر صحى، بتعافى حالات جديدة، اليوم الأربعاء، حيث تم تعافى وخروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب بمستشفى الحميات. وأشار إلى أن عدد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 58 حالة تم خروجها من المستشفى منذ بداية تحويلها إلى حجر صحى في مطلع الشهر الجاري، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى بأطقهما الطبية وجميع العاملين بها، لديهم إصرار كبير على بذل المزيد من الجهد حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.

تعافى 7 مصابين بكورونا في عزل قنا

تعافى 7 مصابين بكورونا في عزل قنا