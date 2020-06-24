شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الازهر يحدد 4 يوليو موعد لبدء امتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس جامعة الأزهر،فى اجتماعه الشهرى اليوم 24 يونيو،موعد امتحانات الفرق النهائية، وذلك يوم 4 يوليو، يذكر أن المجلس الاعلى للجامعات عقد أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، والذى تقرر خلاله أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

وكان قد أوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر فى وقت سابق، أن انعقاد مجلس الجامعة فى هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية الشهر الجاري.

وكانت جامعة الأزهر قررت إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة. وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

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وابدت عدد من الكليات استعدادتها لعقد الامتحانات إلكترونيا، بينما أعلنت عدد من الكليات انتهائها من التجهيزات لإعداد مقر اللجان فى ضوء الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث اصدر طلاب العديد من الكليات بيانات تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك تطالب الجامعة بالاكتفاء بتقديم مشروع بحثى على غرار طلاب فرق النقل، أو عقد اختبار إلكترونى إن كان فى مقدرة الكلية، أو تقيمهم من خلال معدل متوسط الثلاث سنوات ونصف للفرقة الرابعة أو الأربعة والنصف للفرقة الخامسة من السنوات الماضية.



