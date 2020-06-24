شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنفيذ 150 مدرسة حقلية فى الأنشطة الزراعية والحيوانية مع الفاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قيام مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ( SAIL) التابع للوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية( IFAD) بتنفيذ عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات (المحاصيل – الخضر - الفاكهة – الإنتاج الحيوانى – التكنولوجيا المبتكرة) بمناطق عمل مشروع SAIL (مطوبس – مصر الوسطى – مصر العليا) وبالتعاون مع مع منظمة الأغذية والزراعة FAO ، وتحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفي إطار دور الوزارة فى تقديم الدعم الإرشادى للمزارعين .

وقال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع، إنه تم الاتفاق مع منظمة الفاو على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية وأضاف بأن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان .

من ناحيته، أكد الدكتورمجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ( gef)، أن هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامجا ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع (سيل) علي مساحة 90 الف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة .

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وأضاف مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ، أن الفاو تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وانواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من اثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية اخري كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية.

جدير بالذكر، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall) قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد).