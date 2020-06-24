شكرا لقرائتكم خبر عن عمال مصر يجددون تأييدهم للرئيس السيسى ويؤكدون: نعيش أزهى مراحل الكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد عمال مصر ومنظماتهم النقابية، تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين الوقوف خلفه فى الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وعدم المساس بالحقوق التاريخية المشروعة.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد لنقابات عمال مصر فى اجتماعه برئاسة جبالى المراغى، أن عمال مصر فى الداخل والخارج يعيشون أزهى مراحل الفخر والعزة والكرامة خلال السنوات الست لتولى الرئيس مسؤلية الحكم وأنهم يقفون خلف قيادته الحكيمة ومساندة قرارته الناجزة من اجل مصلحة الوطن والتى تعتمد على القوات المسلحة الباسلة وامكانياتها القتالية فى مواجهة العدوان والارهاب

وقال محمد وهب الله الأمين العام أن عمال مصر سعداء بتوجيهات الرئيس مؤيدين الرسائل التى أعلنها خلال زيارته للمنطقة العسكرية الغربية والتى أعلن خلالها حق مصر فى التدخل المباشر وفقا للشرعية من اجل حماية الحدود والشعب الليبى..

وجاء فى نص البيان: فى ظل الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس كورونا المستجد وفى إطار توجيهات القيادة السياسية فى مواجهة الوباء والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وموارد الدولة والتأكيد على دور العمال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .. عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 تم فيه استعراض كافة الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها الدولة على المستويين المحلى والخارجى من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

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وتابع: استعرض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تحقق من إنجازات عظيمة وعملاقة خلال السنوات الست التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولة الحكم فى استجابة جماهيرية وإرادة شعبية يوم 30 يونيو 2013 .. وأصبحت مصر فى مقدمة دول العالم عسكريا وتنمويا ونالت احترام الشعوب والمنظمات الإقليمية والدولية.

واستطرد: إن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية بالإنابة عن جميع العمال المصريين الشرفاء الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم فى مشروعات التنمية الشاملة ويقدمون خبرتهم فى تنمية بعض الدول العربية والإفريقية والصديقة ويتمتعون بكامل الرعاية هم يعلنون مجددا تأييدهم ومبايعتهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والوقوف خلف قيادته الحكيمة فى مواجهة كافة التحديات التى تريد النيل بأمن مصر واستقرارها .. وهم يعيشون أزهى مراحل الفخر والعزة والكرامة بفضل قرارات الرئيس القوية التى تعتمد على قدرة القوات المسلحة الباسلة وإمكاناتها القتالية فى مواجهة العدوان والجماعات الإرهابية.

إن عمال مصر سعداء بتوجيهات الرئيس خلال زيارته للمنطقة العسكرية الغربية وما أعلنه من عدة رسائل لتأمين الحدود مع ليبيا واستعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبى الشقيق وهذه الرسائل القوية التى لاقت ترحاب معظم دول العالم تؤكد على حق التدخل المباشر من الدولة المصرية الذى بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء بحق الدفاع عن النفس أو لبناء السلطة الشرعية المنتخبة فى ليبيا وأن الهدف حماية الحدود الغربية واستعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا من الأمن القومى المصرى.

واختتم :"إن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد التمسك بحقوق مصر فى مياه النيل مشددا الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن فى قضية سد النهضة الاثيوبى وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التى تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم فى التنمية المستدامة.. عاشت مصر قوية وعظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..

عاشت الإرادة القوية الواعية"