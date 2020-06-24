شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لـ"الخليج 365": 800 مصرى عائد من السودان فى طريقهم للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الرحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج لازالت مستمرة، لافتة إلى وصول 800 مصرى من السودان بينهم طلبة ومن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن إعادة العالقين من السودان جاء بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومؤسسة الجودة برئاسة ممدوح عباس والتي تبرعت بحوالي 15 أتوبيسا خرجت من القاهرة لإعادة المصريين العائدين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأتوبيسات تحركت فجر الإثنين من الخرطوم ووصلت عند معبر قسطل البرى الساعة 2 فجرا، لافتة إلى أنه كان هناك تنسيق مع محافظة أسوان والمحليات ومكاتب الصحة والجهات المعنية وتوفير وجبات للعائدين من مؤسسة الجود وكل ذلك يعكس التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدة أنه تم إجراء التحاليل اللازمة للعائدين وهم في طريقهم للقاهرة .

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه مؤخرا تم إعادة 80 مصريا من العالقين باليمن، على متن طائرتين يمنيتين وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات الطيران المدنى، وأنه جارى أيضا عودة المصريين العالقين في استراليا عبر الخطوط الإماراتية بعد فتح الطيران الإماراتى، لافتة إلى أن هناك 18 رحلة طيران أعادت العالقين في قطر عبر سلطنة عمان حتى الآن.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تابعت وصول عدد من المصريين العالقين بالخرطوم خلال عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة المصريين العالقين بالسودان ، ووصل العالقون المصريون في دولة السودان إلى الأراضي المصرية أمس الثلاثاء، وسط كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات التي ستنقل المواطنين من المعبر، وكذا التزام كافة المتواجدين بارتداء الكمامات خلال استقبال أبنائنا عند وصولهم.

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