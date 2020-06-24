شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بريطانيون يحذرون من موجة ثانية خطيرة لفيروس كورونا بموجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الإخباري الذى قدمه الخليج 365، قرار وزارة الإسكان بغلق باب تظلمات الإعلان 12 للإسكان الاجتماعى الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى اللقاء المرتقب الليلة لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يستضيف كريستال بالاس، بالإضافة أيضًا إلى تحذير أطباء بريطانيون للساسة من موجة ثانية خطيرة لفيروس كورونا.

كما تناول الموجز الذى قدمه الزميل هشام عبد التواب وأعده الزميل على حسان، الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

Advertisements

وتطرق الموجز الإخباري لليوم السابع إلى استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاق ثانى محطاتها غدًا الخميس.