شكرا لقرائتكم خبر عن 140 شهيدا.. قائمة شرف شهداء الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الفرق الطبية العاملة بمستشفيات العزل الصحى لمرضى كورونا، تبذل جهودا كبيرة لعلاج المرضى، وإنقاذ حياتهم من وباء كوفيد19، رغم انتشار العدوى فيما بينهم وأسرهم. وأجرت عددا من النقابات المهنية، قائمة شرف الشهداء من أعضائها خلال المشاركة فى مواجهة كورونا، وتضمنت: (1) شهداء الأطباء: (1) شهداء الأطباء: 1 - أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر. 2 - سونيا عبدالعظيم، الدقهلية. 3 - جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر. 4 - أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام. 5- طارق شكري استشاري الأمراض النفسية، وكيل مستشفى العباسية الأسبق. 6 - محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب جامعة الأزهر بنات، مدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق. 7 - ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج. 8 - هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 9 - فكري منير عزيز، أخصائي الطوارئ مستشفى مارمرقس القاهرة. 10 - عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية. 11 - أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها. 12- محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة. 13 - وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة. 14 - حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية. 15- ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة. 17 - كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي. 18 - أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية. 19 - صلاح عبد ربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط. 20 - عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية. 21 - أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان. 22 - جمال ابو العلا، استشارى الباطنة القاهرة. 23 - صلاح الشيمى، أستاذ الجلدية طب عين شمس. 24- رأفت ناجى، استشاري النساء الجيزة. 25- أحمد يس غلاب، استشاري المسالك دمنهور. 26 - سمير الغندور، أستاذ العظام طب قناة السويس. 27- رونز يسى مقار، استشارى النساء بنى سويف. 28 - اشرف القاضي، استشارى الباطنة والحميات أسوان. 29 - البير جرجس، استشاري الأطفال أبو تيج أسيوط. 30 - محمد فريد الجندى، المعهد القومي للقلب. 31 - صباح سعد فرج، بالجيزة. 32- محمود السيد عبد الحليم الغزلانى، استشارى الحميات القاهرة. 33 - يحى سعد، مدير مستشفى أطفال عيون القاهرة. 34 - الراوى عبد الغنى اسماعيل، استشارى النساء أبو حماد الشرقية. 35 - هانى رفعت، أستاذ الكلى طب عين شمس. 36 - عبد العظيم أبو الحسن، استشارى المسالك، منوف. 37 - نيرمين جلال، أخصائي النسا القاهرة. 38 - محمد عنتر، مدرس مساعد الفارما طب الأزهر، دمياط. 39 - معتصم محمود ذكى، أخصائي الجراحة مستشفى المطربة التعليمى القاهرة. 40 - عادل فؤاد رمزي، استاذ الجراحه طب القصر العيني. 41 - أحمد الزفتاوي، استشاري الصدر المنصورة. 42 - علي حسن العربي، استشاري الكبد مستشفى الساحل. 43 - اميل فوزي اخصائي الجراحة مستشفى ابشواي، الفيوم. 44 - نبيلة عبد الحميد، أطفال مستشفى أطفيح. 45 - محمد عبد العليم، أستاذ التشريح طب طنطا. 46 - إيمان ابراهيم، الواسطي بني سويف. 47 - أميره منير، أستاذ الرمد، طب عين شمس . 48 - نبيل نسيم، استشاري قلب مستشفى 6 أكتوبر. 49 – إيمان إبراهيم أخصائي أطفال بنى سويف. 50 - يسري كامل، نائب مدير معهد القلب. 51 - سيد نادي كامل، أخصائي حميات المنيا. 52 - سالم خليل، أستاذ المسالك طب الزقازيق. 53 - رأفت القاضي، استشاري الجراحة العامة أسوان. 54 - جورج عطيه حبيب، استشاري أطفال القاهرة. 55 - فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر. 56- عزت فهمي صليب، استشاري تخدير بنها. 57 - نبيل خليفه، استشاري العظام طب عين شمس. 58 - أحمد حسن عمر، استشاري الحميات الأقصر. 59 - محمد عبد الحكيم، استشاري الباطنة، حلوان. 60- هشام عبد الحميد، استشاري الأطفال حلوان. 61 - محمود الفولي، أستاذ الفارما طب بنها. 62 - فيليب متري، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. 63 - محمود خضر، جراحة القاهرة. 64 - أيمن زكي، استشاري النسا والولادة حلوان. 65 - سمير عثمان، استشاري النسا والولادة حلوان. 66 - سيد رشدي، مدرس جراحة المخ والأعصاب طب الأزهر. 67 - يوحنا لطفي، القاهرة. 68 - محسن الهايتمي، أستاذ الباطنة طب الأزهر. 69 - ابراهيم علي، أستاذ الباثولوجي طب الأزهر. 70- علي هويدي، رئيس حميات شربين السابق. 71 - محمد حشاد أخصائي أطفال. 72 - حمزة إبراهيم طرخان، أخصائي التحاليل الطبية. 73 - أحمد فتحى عوض استشارى الرمد الأقصر. 74 - عبد اللطيف دبور استشارى المسالك السنبلاوين بالدقهلية. Advertisements 75 - رامى الديب، أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات. 76- نبيلة عبد الحميد، أخصائي أطفال، أطفيح. 77 - حسن محمود فضل، استشارى جراحة سوهاج. 78 - عادل فؤاد رمزى، أستاذ جراحه طب القصر العيني. 79 - سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية، طب الأزهر. 80 - عماد حبيب، استشارى الباطنة مغاغة المنيا. 81 - جمال صبرى، استشارى أنف وأذن وحنجرة، التل الكبير بالشرقية. 82 - طارق عاشور أخصائي أطفال، بالأسكندرية. 83- مصطفى زيتون، أستاذ النساء والتوليد، طب الزقازيق. 84 - أحمد أبو ستيت، أستاذ جراحة طب الأزهر. 85- هشام سعيد، استشارى أنف وأذن وحنجرة، مستشفى أم المصريين. 86 - مجدى نصحى مسبحة، باطنة القاهرة. 87 - عمر عبد الرافع، باطنة القاهرة. 88 - محمد عبد الحافظ، أخصائي باطنة مستشفى زفتى الغربية. 89 - جمال فكرى، أخصائي العظام مستشفى بنها التعليمى. 90 - ضاحى المنياوى، مدير إدارة الصدرية بالجيزة. 91 - محمد غليون، أستاذ الجهاز الهضمي طب أسيوط. 92- لطفى مختار، الزقازيق. (2) شهداء التمريض: (2) شهداء التمريض: 1 - صفاء محمد، دار رعاية المعثور عليهم، كرموز. 2 - سهير حلمي، رعاية وحدة الحروق بمستشفى الدمرداش. 3- عطيات محمد عربود، مستشفى الصدر بدمنهور. 4- إبتسام عبد الفتاح إبراهيم، مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى. 5 - عواطف عبد الصادق أحمد البرماوى، مستشفيات جامعة الزقازيق. 6 - سهام محمد عبده، مركز الكلى والمسالك البولية بمستشفي جامعة المنصورة. 7 - السيد محمد المحسناوى، مستشفي النجيلة بمرسي مطروح. 8 - ماجدة محمد، مستشفى بولاق الدكرور. 9 - أحمد بدر، مستشفى العزل التابع لجامعة الزقازيق، توفى نتيجة لضغط العمل بالمستشفى. 10 - إيليا عبده تواضروس، وحدة الخزان شرق بأسوان. 11 - سمر محمد، مستشفى قليوب التخصصي. 12 - هدى عبده، مستشفي هليوبوليس. 13 - منى علي أحمد محمد، مستشفى ههيا المركزي. 14 - كوثر علي محمد، رئيس تمريض قسم الأشعة ببني سويف التخصصي. 15 - فوقية شوقي، رعاية الأطفال بالمستشفى العام بالسويس. 16 - فاطمة سيد أحمد، مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر. 17 - عفاف برغش، مستشفى دمنهور التعليمي. 18 - نجلاء عبد الوهاب شعلة، مستشفي كفر الدوار. (3) شهداء الصيادلة: (3) شهداء الصيادلة: 1 - محمود صبري، بالأسكندرية. 2 - مدحت ريشة، الغربية. 3 - محمد علي، صيدلي بمركز شركة المقاولون العرب الطبي، دفعة 2018. 4 - حازم ماهر نبيل، الجيزة. 5 - رحاب عبد الصبور، أسوان. 6- عز أديب عبد الشهيد، قنا. 7- أحمد عبد الستار الخواجا، الأقصر. 8- مينا بطرس، حلوان. 9- محمد فتحي خليل، الشرقية. 10- أحمد الحنفي، عزبة النخل. 11- نادية عثمان، مدينة نصر. 12- أحمد جاب الله، القاهرة. 13- محمد سليمان، القاهرة. 14- أيمن بكر، ديرب نجم الشرقية. 15- محمود كامل، الأسكندرية. 16- الدكتور سعيد أحمد حسين الفقي، أستاذ الكيمياء العضوية الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق. 17- طارق مرتضي، الأقصر. 18- عبد العزيز صبري، المنصورة. 19- مختار جاب الله، المحلة الكبري. 20- منتصر علام، كفر الشيخ. 21- عبد الله فايد، بني سويف. 22- عبد الرحمن أمين عليوه، مركز فرشوط بقنا. 23- أشرف شوقي، أسيوط. 24- محمد حمدي شتا، مستشفي بسيون المركزي، دفعة 2012. (4) شهداء أطباء الأسنان: (4) شهداء أطباء الأسنان: 1- الدكتور أحمد يوسف عكاشة، طبيب أسنان بمستشفى الكهرباء. 2- الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظي كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة. 3- الدكتور عبده مطر، الأستاذ بكلية طب أسنان، جامعة الأزهر. (4) شهداء العلاج الطبيعى: (4) شهداء العلاج الطبيعى: 1- الدكتورة إيمان السيد أخصائى العلاج الطبيعى. 2- الدكتورة هبة نبيل أخصائى العلاج الطبيعى. 3- الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام السابق.

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