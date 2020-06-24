شكرا لقرائتكم خبر عن 436 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، يأتى هذا فى فى إطارالاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة فى كل محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد وفى نطاق قطاعات شبكات الجيزة والذى يبلغ عدد المشتركين به نحو 4.3 مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى أبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعات واحلال وتجديد بتكلفة إجمالية 436 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 85 محولا.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 267 صندوقا.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 105 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 81 كم.

- مد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 26 كم.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 101 عامود.

- مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 31 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 243 عامود.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 60 محولا.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 118 صندوقا.

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- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 78 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 22 كم.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالى أطوال 46 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 68 عامود.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالى أطوال 208 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 1020 عامود.

وفيما يتعلق بخطة احلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية فقد تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية ابريل 2020.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة فقد تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله ، وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة .

وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم ارسالها مباشرة الى مراكز تجميع قراءات العدادات وقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة .

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين فقط بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد تم تحصيل 317 ألف محضر بقيمة تصل إلى 285 مليون جنيه بقطاعات شبكات الجيزة.

كما بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية بقطاعات شبكات الجيزة 418 ألف عملية سداد بإجمالى قيمة تبلغ 103 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن قطاعات شبكات الجيزة يضم إدارات كل من الـدقى ، بشتيل ، بولاق الدكرور ، الـهرم1 ، الـهرم2 ، فيصل ، 6أكتوبـر1 ، 6أكتوبـر2 ، الشيخ زايد ، شمال ريف الجيزة 1، شمال ريف الجيزة 2 ، وسط ريف الجيزة ، وجنوب ريف الجيزة.