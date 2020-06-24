شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله ونحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الكمال لله وحده ، والعصمة لأنبيائه ورسله ، والعلم المطلق ليس إلا للحق سبحانه وتعالى ، غير أن الله (عز وجل) يؤتي من الحكمة ما يشاء لمن يشاء وقت ما يشاء ، وذلك فضل الله (عز وجل) الذي لا دخل لبشر فيه ، ولا حرج في فضل الله على عباده .
وأضاف جمعة فى مقال له اليوم بعنوان "حكمة القائد":"والحكمة هي معرفة حقائق الأمور والأشياء على ما هي عليه قدر المستطاع ، والحكمة ليست فهلوة ، إنما هي خبرة وحنكة وتجربة وعلم ومدارسة ودربة وطول مراس ، وإن شئت فقل : جماع خبرات المرء ومعارفه وتجاربه العامة والخاصة وحصيلة معلوماته الدقيقة التي تمكنه من رؤية الأشياء على حقيقتها وطبيعتها قدر المستطاع البشري ، فتكون قرارات الحكيم وتصرفاته مبنية على العلم والدراسة والخبرة والتجربة ومعرفة الخصم وقدراته ، والقدرة على تمييز الصديق من العدو ، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، فيكون الصمت في موضعه لديه أبلغ من الكلام ، فإن احتاج الموقف إلى البيان لم يتأخر البيان عن وقت الحاجة ، وقد يكون البيان بالقول أو بالفعل أو بهما معا .
وتابع جمعة:"هذه الحكمة المبنية على العلم هي التي تحلى ويتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ، وهذا هو ما ترجمه واقعا ملموسا عندما قال : إن الصبر ليس ضعفا ولا ترددا ، نعم هو حكمة ورباطة جأش في وقته ، ولذا يقولون : فلان حكيم ، أما حين يقتضي الأمر البيان ، فليس بالقول وحده ، إنما هو المقال المصحوب بالبيان العملي والكلام الدقيق المحدد ، الذي صدقه الخارج والداخل على حد سواء ، وأخذه الجميع مأخذ الجد ، لوضوح نبرة الصدق فيه ، ذلكم هو الحديث الشجاع الذي أسعد المصريين جميعا كما أسعد كل شرفاء الأمة العربية الذين تَتابع تأييدهم لسيادته وللحق المصري ، وما كان الموقف المصري ليحظى بهذا التأييد العربي والدولي الواسع لولا عدالة الموقف المصري وحكمة الرئيس.
اختتم وزير الأوقاف قائلا:"وختاما نقول لسيادة الرئيس (حفظه الله) : سر على بركة الله ونحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ، فخلف سيادتك وخلف قواتنا المسلحة الباسلة مائة مليون مصري شريف كلهم جنود مصر وأبناؤها الأوفياء ، وهم جميعا خطوط إمداد حقيقية لقواتنا المسلحة الباسلة في ظل قيادتكم الحكيمة ، فمعدن هذا الشعب العظيم تظهر عظمته وأصالته بقوة وقت الشدائد وفِي مواجهة المحن ، فشعارنا جميعا : الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة ، ونموت نموت وتحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر .
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