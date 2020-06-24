شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة لبدء التصحيح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، نموذج إجابة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، تجهيزا للبدء فى تقدير العينة العشوائية للمادة غدا الخميس داخل كنترولات الثانوية العامة.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مشرفى عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.

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وقال نائب الوزير إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ غدا الخميس، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.