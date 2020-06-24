شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. حماية المستهلك يضبط مصنعاً غير مرخص لإنتاج الكمامات فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك نجاح رجال إدارة التحريات بالجهاز بالاشتراك والتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات وأدوات تعقيم المستشفيات باستخدام أدوات وخامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة ما يضر بصحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتى تبين عدم صلاحيتها للاستخدام، فقد تم التنسيق مع التفتيش الصيدلى وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر المصنع فى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والذى كان يعمل تحت ستار كونه مزرعة للدواجن، وفاجأت الحملة العاملين به وتم ضبط 60 ألف كمامة بإجمالى 1200 علبة معدة للبيع والتوزيع، و6000 واقى رأس، و6500 ملاية سرير طبى، و250 كيلو قماش أزرق خام لاستخدامه فى إنتاج الكمامات، و120 ألف استيك مختلف الاحجام لتركيبه فى الكمامات ، وقد تم التحفظ على المنتجات وتحرير المحضر رقم 9277 لسنة 2020 جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية واخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن بعض ضعاف النفوس قد يحاولون استغلال ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد التى يمر بها العالم لترويج منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات مستغلين حركة الطلب الزائد من المواطنين على مستلزمات الوقاية والمطهرات، لكن جهاز حماية المستهلك سيكون لهم بالمرصاد ويتصدى لتلك المحاولات انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .

يأتى ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات لاسيما الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

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كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز حال وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.



