شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية: 65% من الوجهات السياحية حول العالم مغلقة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت منظمة السياحة العالمية تقريرا حديثا يرصد تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم، التي تم إدخالها استجابة لوباء COVID-19 ، مما سمح باستئناف السياحة في عدد متزايد من الوجهات.

وقالت المنظمة أنها تراقب الاستجابات للوباء منذ بداية الأزمة الحالية، و يُظهر هذا التحديث الأخير ، الإصدار الخامس من قيود السفر ذات الصلة بـ COVID-19: مراجعة عالمية للسياحة ، أن القطاع بدأ في إعادة التشغيل ببطء ، على الرغم من أن عملية إعادة التشغيل هذه أكثر وضوحًا في بعض المناطق العالمية.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "إن استئناف السياحة له أهمية حيوية - من أجل سبل العيش ، والأعمال التجارية والاقتصادات الوطنية.

و تُظهر هذه النظرة العامة الأخيرة حول قيود السفر العالمية أن أعدادًا متزايدة من الوجهات بدأت في تخفيف القيود التي فرضتها استجابة لوباء COVID-19. و يتم ذلك بطريقة مسؤولة ومدروسة.

ومع ذلك ، لم تنته هذه الأزمة". ولفت إلى أن المنظمة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء حول العالم للتخفيف من تأثير الوباء ولضمان أنه عندما يحين الوقت المناسب ، يمكن للسياحة أن تساعد في تحقيق انتعاش مسؤول ومستدام .

وإليك قيود السفر حول العالم وفقا لأخر تحديث من منظمة السياحة العالمية: 1. اعتبارًا من 15 يونيو 22٪ من جميع الوجهات حول العالم (48 وجهة) بدأت في تخفيف القيود مقارنة بـ 3٪ فقط (7 وجهات) في 18 مايو.

2. لا تزال 65٪ من جميع الوجهات حول العالم (141 وجهة) مغلقة بالكامل أمام السياحة الدولية.

3. 37 وجهة في أوروبا ، بما في ذلك 24 دولة من أصل 26 دولة عضو في شنجن رفعت قيود السفر

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4. 6 وجهات في الأمريكتين ، بما في ذلك 5 دول جزرية صغيرة نامية رفعت قيود السفر

5. 3 وجهات في آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك دولتان صغيرتان ناميتان رفعت قيود السفر

6. 2 وجهات في أفريقيا رفعت قيود السفر

7. اعتبارًا من 15 (يونيو) ، كانت 24٪ من جميع الوجهات حول العالم (51 وجهة) تفرض قيودًا على السفر الآن لمدة 19 أسبوعًا و 37٪ (80 وجهة) لمدة 15 أسبوعًا.

8. في أفريقيا ، تبلغ نسبة الوجهات التي تظل فيها الحدود مغلقة أمام السياح الآن 85٪.

9. في الأمريكتين ، تحتفظ 76٪ من الوجهات بإغلاق كامل للحدود.

10. وكذلك 67٪ من الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

11. و 92٪ من الوجهات في الشرق الأوسط.

12. في أوروبا ، تم تقليل عمليات إغلاق الحدود الكاملة هذه الآن إلى 26٪ من جميع الوجهات.