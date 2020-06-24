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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
علقت وزارة الصحة والسكان، على موقف ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، تزامنا مع عودة الفرق الرياضية إلى التدريبات تمهيداً لعودة النشاط الرياضية الشهر المقبل.
وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة".
وأضافت: يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.
ويبقى من المهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة عند ممارسة الرياضة، حيث تذكر منظمة الصحة العالمية بضرورة الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد.
وكانت المنظمة أشارت إلى أن وضع الكمامات الطبية لوقت طويل، كما ينبغي، لا يتسبب في التسمم بثاني أكسد الكربون ولا يؤدي إلى نقص الأكسجين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة التدريبات.. الصحة توجه نصيحة للرياضيين بشأن ارتداء الماسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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