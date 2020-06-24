جهاز أكتوبر الجديدة يوفر خدمة "واتساب" لتركيب عدادات المياه للشقق السكنية والإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز 6 أكتوبر الجديدة، عن توفير رقم هاتف به خدمة "واتساب"، وذلك لمتابعة تركيب عدادات المياه للوحدات السكنية والادارية بالمدينة، وتنظيما لما تم الإعلان عنه عن توفير فني متخصص لتركيب العدادات بالمقر التنفيذي للجهاز بقطاع د.
وأكد جهاز المدينة أن ذلك حرصا من الجهاز على توفير الخدمات للمواطنين ومنعا للاختلاط.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق إرسال بيانات الوحدة وصورة الرقم القومي وصورة سدد تعاق المياه ورقم تليفون للتواصر عبر خدمة واتساب لرقم (01028510692).
وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم التواصل مع المواطنين بأسبقية إرسال البيانات لتحديد موعد تركيب العداد ودون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهاز.
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