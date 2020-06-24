ضبط طالب استخدم تطبيق لتمرير المكالمات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، أحد الأشخاص، لقيامه باستخدام تطبيق للهواتف المحمولة يمكن مستخدميه من تمرير المكالمات الدولية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت قيام (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بمديرية أمن كفرالشيخ) باستخدام تطبيق عبر منصات تشغيل الهواتف المحمولة يُمكن مستخدميه من تمرير المكالمات الدولية عبر خوادمه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مع قدرته على التحكم بالرقم المراد إظهاره لدى متلقي المكالمة بغرض إخفاء شخص المتصل، لتسهيل ارتكاب جرائم بانتحال صفة آخرين .

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن كفرالشيخ، تم ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول – وحدة معالجة CPU) وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن التطبيق المشار إليه، وكذا تطبيق يستخدم في اختراق الهواتف المحمولة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وملكيته للتطبيقات المشار إليها بغرض الاستفادة مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.