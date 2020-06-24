"الداخلية": ضبط 6 آلاف و647 شخص وسيارة مخالفين لحظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4333 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، و2314 مركبة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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