ضبط 3 ألاف سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" المستجد. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (3052) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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