محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كشف أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن استغاثة إحدى الفتيات بالإسكندرية لتعدى أهليتها عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهم. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات لقيام أهليتها بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها بمسكنهم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية. وبالانتقال والفحص تم التقابل معها وبسؤالها اتهمت والدتها وشقيقها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيامها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها فيديوهات على "الفيسبوك".. فتاة تتهم أسرتها بالتعدي عليها واحتجازها بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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