لص يقتل ربة منزل لسرقة هاتفين وشاشة تليفزيون في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنه، وتبين بأن لص وراء ارتكاب الواقعة لسرقتها، وأمكن ضبطه بالغربية.

تلقى قسم ثان المحلة بلاغا بالعثور على جثة سيدة (ربة منزل مقيمة بدائرة القسم) داخل شقتها.

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (سبق اتهامه في قضية "سرقة" ومُقيم بدائرة مركز شرطة سمنود).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف المتهم بقيامه بالاستيلاء على (شاشة تليفزيون- جهاز "تابلت" - 2 هاتف محمول).

وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والمفتاح الخاص بشقة المجني عليها ودراجة نارية "تروسيكل" المُستخدمة في نقل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.