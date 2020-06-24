عاملان يمزقا جسد سائق لسرقه توك توك وإلقاء جثة خلف مصنع بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاملين قتلا سائق لسرقة مركبته "توك توك" بأسيوط، وألقيا الجثة خلف مصنع الأسمنت.

تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغا من سائق - مُقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه سائق - مُقيم بذات القرية عن مسكنهما عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك".

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وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط أن وراء واقعة غياب المجني عليه (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان قرية البورة بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا عقدهما العزم على سرقة أحد سائقي "التوك توك" وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراج المجني عليه بحجة توصيلهما خلف مصنع الأسمنت بدائرة المركز وحال سيرهم بالطريق قاما بالتعدي عليه بسكين كان بحوزتهما فأحدثا إصابته التي أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وفرا هاربان.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجني عليه وبها عدة طعنات بالبطن والرقبة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.