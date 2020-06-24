شرطة التموين: ضبط 239 قضية حجب سجائر وزيادة أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها. أسفرت الحملات عن ضبط 239 قضية بإجمالي مضبوطات 302 ألف و352 عبوة سجائر. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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