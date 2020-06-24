الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق سيارة نقل يحمل كمية من الدواجن النافقة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسائق سيارة نقل يقوم بتحميل كمية من الدجاج النافق بالإسماعيلية .

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق سيارة نقل يقوم بتحميل كمية من الدجاج النافق من منطقة صحراوية فضاء معدة لإلقاء النفايات متآخمة لإحدى مزارع الدواجن.

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وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسماعيلية،إلى أن الدجاج النافق الموجود بتلك المنطقة خاص بمزرعة دواجن ملك تاجر- مقيم بالتبين بالقاهرة وأن السيارة مقيدة باسم أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة وضبط (عامل بالمزرعة ومقيم بها) وبمناقشته قرر بنفوق كمية من الدجاج بالعنبر مسئوليته وقيامه بالتخلص منها بإلقائها بمقلب النفايات بذات المنطقة ونفى صلته بالسيارة أو قائدها.

وفى وقت لاحق حضر إلى إدارة شرطة التموين والتجارة بالمديرية كلٍ من (متعهد جمع مخلفات دواجن،وسائق) وأقر الأول بتعاقده على توريد مخلفات الدواجن إلى إحدى شركات الأعلاف الحيوانية والداجنة بمحافظة المنوفية لإعادة تدويرها وأنه مستأجر السيارة من مالكها ونفى علم الأخير بطبيعة عمله، وأقر الثاني بأنه الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وقدما إيصال استلام الشركة الدال على صحة أقوالهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.