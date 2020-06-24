مصر | ضبط عاطل أعلن عن وظائف وهمية بمقابل 2000 جنيه بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل أعلن عن وظائف وهمية بمقابل 2000 جنيه بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية عن وظائف واستغلال ذلك في الاستيلاء مبالغ مالية من المواطنين، بالقاهرة

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بث عدد من الإعلانات الوهمية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض القنوات الفضائية تتضمن إمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية") بإنشاء شركة وهمية كائنة بمدينة نصر بالقاهرة "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين بعد قيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيين راغبى الحصول على وظائف بعدد من الشركات دون شروط أو مؤهلات مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين (1000 إلى 2000) جنيه للفرد الواحد بزعم إنهاء رسوم إدارية للتعيين وترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة لتلك الجهات "على خلاف الحقيقة ".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته كمية من الأوراق والمستندات والأدوات الدالة على نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز "لاب تو ب" بفحصه تبين أنه يحوي على عدد كبير من الملفات ووثائق التعارف وكذا العديد من الرسائل المتبادله بينة وبين بعض ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي، وكذا ضبط مبلغ مالي "حصيلة نشاطه غير المشروع"، وأمكن الاستدلال على عدد ( 4 ) من ضحايا المتهم، وبسؤالهم قرروا بقيامه بالاحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ 1200 جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى شركات البترول بمحافظة البحرالأحمر.. بمواجهة المذكور أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية