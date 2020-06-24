مصر | "الزوجة العقل المدبر للجريمة".. لغز مقتل تاجر أمام أسرته بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزوجة العقل المدبر للجريمة".. لغز مقتل تاجر أمام أسرته بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات مقتل زوج بعيار ناري بالرأس، داخل منزله بمنطقة الوراق، شمال الجيزة الجيزة، وتبين أن زوجته العقل المدبر لارتكاب الجريمة، بمساعدة نجلها وجارهم، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بمقتل أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بعيار نارى بالرأس، وما قرره نجله بأنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم فوجئ بدخول شخصين مجهولين للمنزل إصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التي يتواجد بها والدته وأشقائه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، إلى غرفة نوم والده وسماعه صوت عيار نارى وفرا هاربان وعقب ذلك عثروا على جثة والده مصاب بعيار ناري بالرأس وبعثرة بمحتويات الغرفة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة زوجة المجني عليه، نجل المجني عليه، عاملَين لأحدهما معلومات جنائية، سائق توك توك، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافهم بمأموية بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بإرتكاب الواقعة وقرر المتهمان زوجة المجني عليه ونجله، أنه نظرًا لسوء معاملة المجني عليه لهما وتعديه عليهما بالضرب وإجباره للمتهم الثاني على العمل للمشاركة في مصاريف المنزل عقدا العزم على التخلص منه.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالإتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجني عليه مقابل تحصله على مبلغ مالي 500 ألف جنيه فإستعان الأخير بالعامل الثاني وسائق التوك توك، وقام بإعداد قطعتي سلاح ناري فرد خرطوش، فرد رصاص، والتوجه لمسكن المجني عليه بإستخدام مركبة التوك توك لارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط 2 فرد محلي خرطوش، رصاص، المستخدمان في ارتكاب الواقعة، فرد خرطوش، 14طلقة مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول، طقم حلى فضة قام بشرائهم من متحصلات الواقعة، وضبط مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم الخامس المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما كشف غموض وملابسات وقائع القتل المجهلة والتعدي على النفس والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.