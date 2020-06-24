مصر | بعد إصلاح ماسورة مياه.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الدائري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصلاح ماسورة مياه.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلي الطريق الدائري، بعد إصلاح كسر ماسورة مياه، وشفط المياه، وسط تواجد أمني مكثف.

وتلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث كسر بماسورة مياه علي الطريق الدائري القادم من الطريق الزراعي اتجاه نفق السلام مما أدى إلى وجود بعض الكثافات المرورية.

وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور وتم التنسيق مع محافظة القاهرة لإصلاح الكسر وسحب الكثافات، وتم إصلاح كسر ماسورة المياة وشفط المياة وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الكسر وعودة الحركة المرورية لطبيعتها تحت سيطرة الإدارة العامة للمرور.

وكشفت التحقيقات حول واقعة تعدي أب على نجله بالضرب المبرح والسب والشتم، أن المتهم يدعي "روماني.م.ذ"، يعمل قهوجي، دائم التعدي بالسب والشتم على زوجته، الثلاثينية العمر، وتعمل كوافيرة، هي وأطفالهما.

وبينت التحقيقات أن الإبن المعتدي عليه بالضرب المبرح والسب والشتم يدعي "كرولس"، عمره 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

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وواصلت التحقيقات أن زوجته اتهمته خلال التحقيقات بأنه دائم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب.. "دائما بيضرب العيال ويشتمهم وكل لما أقوله بتعمل فيهم كدة ليه يقولي بربيهم".

وقالت الزوجة خلال التحقيقات إن زوجها يتعاطي المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480045 إداري قسم شرطة بولاق الدكرور لسنة 2020.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الأحداث، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "روماني.م" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأحداث تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.