أخبار مصر | برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بالتهنئة للبطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وأكد النائب في بيان صحفي، أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التى أصبح لها دورها التاريخى والريادى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد "حساسين"، أن المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة كانت أكبر رد على المشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والإرهاب على هذه الثورة العظيمة، مشيرا إلى أن ما حققه الرئيس السيسي خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن.

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كما أكد عضو مجلس النواب أن هذه الثورة العظيمة والخالدة وغير المسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء نجحت ليس في القضاء على الفاشية الدينية وعصابات جماعة الإخوان الإرهابية وحكم دولة المرشد داخل مصر فقط وإنما على مستوى المنطقة بأسرها والعالم كله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

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وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.