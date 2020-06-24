أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة والرابطة بشارع الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة والرابطة بشارع الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لعدد من المحاور والمحولات والأعمال الجاري تطويرها الآن، لتكون محاور بديلة لشارع الهرم وقت الغلق.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم، وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم، وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الانترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدي علي خط التنظيم بالشارع، إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.

وأكد على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان، بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.

وخلال الجولة قام محافظ الجيزة بإهداء كمامة لأحد المواطنين، وحثه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حفاظاً على صحته و المحيطين به.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسئولى الحى والقائمين على الأعمال بمتابعه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أى حالات تعدى على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديديه أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كافة أشكال التعديات علي الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

وأصدر المحافظ تعليمات بإيقاف حوافز القائمين على أعمال التطوير بأحد قطاعات الشارع نظراً لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها وأمهل مسئولي الحى والشركة المنفذة أسبوع لإصلاح الأخطاء وتحسين حالة الرصف.

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وتلبية لرغبة أهالى المنطقة وجه المحافظ ببحث إقامة مطبات فى المناطق ذات الكثافة السكنية إذا اقتضت الحاجة لذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعه بشارع المحولات بعد الانتهاء من أعمال الإزالة لتوفير المساحة المخصصة للرصف وإلقاء الدهشوم وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف والتطوير موجها بتحسين الصورة الجمالية للمباني المتواجدة بمحيط الأعمال وإقامة صور و رصيف بعرض مناسب ودهان واجهات المباني المواجهة لأعمال التطوير .

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإزالة الخاصة بتوسعة شارع ترسا على أن يكون عرض الشارع على إمتداد أعمال التطوير 40 متر وتقويم الأعمدة على الجزيرة الوسطى وتشديد الرقابة على أعمال غسيل أو إنتظار السيارات بالشارع وتوقيع الغرامات المالية المقررة على المخالفين .

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الممشى السياحى بالمنصورية، ووجه بزيادة عدد دورات المياه لخدمة المترددين عليه وتحسين حالة التهوية الخاصة بالأكشاك المقامة على الممشى، وتأمين الممشى ومراقبته من خلال شبكة مراقبة حديثة يتم ربطها بغرفة عمليات المحافظة.

وشملت الجولة مرور المحافظ على شوارع ترعة الحلو وزغلول والباسل والمجزر الآلى للوقوف على حالة النظافة ومتطلبات التطوير والتوجيه ببحثه أو المرور على أعمال التطوير الجارية بترعة المريوطية موجها ببحث عدد من الحلول لمصارف الصرف الصحى وتحسين الصورة البصرية والحفاظ على البيئة وحسن إستثمار المساحات التى يتم تغطيتها لخدمة المواطنين.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بموقف السرفيس والجارى العمل به بالمريوطية موجها بالحفاظ على مسافات مناسبة أمام المداخل والمخارج لمنع التكدسات وتوفير مساحة تستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات لحظر وقوفها خارج الموقف ومراعاة أعمال صرف الأمطار وإيصالها بشبكة الصرف الصحى بصورة مباشرة.

وبنهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال الإزالة الجارية لعدد من العقارات المخالفة تقاطع شارعى أحمد ضيف الله مع الإخلاص، بواقع عشرة قرارات إزالة تم الإنتهاء من 6 حالات حتى سطح الأرض وجارى إستكمال الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ومدير مديرية الطرق بالجيزة ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.