أخبار مصر | التنمية المحلية: وقف نشاط أي منشأة غير ملتزمة بضوابط مجابهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التنمية المحلية: وقف نشاط أي منشأة غير ملتزمة بضوابط مجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التعاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوي إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم-المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوي أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

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كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة، وحظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.