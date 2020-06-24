أخبار مصر | برلماني: الأطباء يواصلون العمل ليلا ونهارا لتقديم الرعاية للمصابين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الأطباء يواصلون العمل ليلا ونهارا لتقديم الرعاية للمصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الأطقم الطبية تبذل جهدا كبيرا في إبعاد جائحة فيروس كورونا على الشعب المصري، فهم يقدمون تضحيات وشهداء يوميا في سبيل مكافحة هذا الوباء، مشيرا إلى أن الأطباء يواصلون العمل ليلا ونهارا بالمستشفيات في خدمة ورعاية المرضى وإسعاف المصابين.

وأشار "المسعود"، في بيان، صحفي، إلى أن الأطباء في النهاية ما هما إلا إناس ينتمون لأسر كاملة، فأصبحوا معرضون في أي وقت بالإصابة بالعدوى، ورغم كل هذه المخاطر، ما زالوا يواصلون العمل بالمستشفيات وتلبية لخدمة الوطن والجميع يعلم ويقدر حجم تلك التضحيات والتي سيذكرها التاريخ.

وأكد عضو البرلمان أن هناك العديد من الأطباء سطروا نماذج وملاحم إنسانية ووطنية في حربهم ضد هذا الفيروس وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل إنقاذ المصابين، ورعايتهم رعاية كاملة في اجواء مؤكد فيها احتمالية الإصابة ولكن لا يخشون ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.