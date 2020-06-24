أخبار مصر | ضبط 12 طن سكر وكمية من الملح مجهول المصدر بالقطامية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 12 طن سكر وكمية من الملح مجهول المصدر بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط ١٢ ألف كيس سكر بوزن إجمالي ١٢ طن سكر معبأ وعدد ١٥ ألف كيس ملح بوزن إجمالي ٤ طن ونص مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفى، أنه تم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع مواد غذائية غير مصحوبة بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق، والتأكد من سلامتها وآلية وصولها للمواطن بيسر وسهولة وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط ١٠٥ برميل بداخلهم ٤٧٢٥ لتر زبادي يوناني مجهول المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث، وقد تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر والقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.

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بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعيين ماجد السيد أحمد علي رئيساً لحى الموسكى ومحمد على عبدالجليل رئيساً لحي منشأة ناصر وهانى محمد عبدالقوى السيد رئيساً لحي الزاوية الحمراء وسعد محمد البدري رئيساً لحى شبرا، وذلك فى حركة المحليات التى أصدرها وزير التنمية المحلية اليوم.

يذكر أن اللواء محمد عبد الجليل كان رئيسا لحى منشأة ناصر، وتم نقله إلى رئاسة حى السلام أول الشهر الماضى، ثم عاد مجددا لرئاسة منشأة ناصر فى الحركة التى صدرت اليوم.

وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً بإجراء حركة تكميلية لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك بعد دراسة الوزارة للتظلمات التى تلقتها خلال الأيام الماضية وكذا دراسة كافة الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة والتى تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 161 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية .