أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 1444 شابا بالإسكندرية.. و8 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 1444 شابا بالإسكندرية.. و8 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عددا من الشباب في إحدى شركات القطاع الخاص، ومن بينهم 6 من ذوي القدرات الخاصة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان صحفي، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 1444 شاباً، منهم 6 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ 17 ألفاً و 473 مستحقاً، بإجمالي 8 ملايين و 736 ألفاً و 500 جنيه من خلال 84 مكتبا للبريد و 3 مدارس، فضلا عن 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة ، وذلك استكمالا لصرف الدفعة الأولى من المنحة.

وقال حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي: إنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 88 منشأة، تفتيش دوري وحملات، وتحرير 83 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلي أن المديرية تلقت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين 174 شكوى، منها 61 شكوي مستوفاة، وتم تحرير 61 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 77 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 120 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

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القوى العاملة: تعيين 69 شاباً بالقطاع الخاص بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بأسوان 69 شاباً بشركات. القطاع الخاص والاستثمارى بأسوان ،من بينهم شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن إنجاز المديرية خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التى تقدمها .

كما تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه ، و 24 منح مولود بإجمالى 48 ألفاً ، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ 4 آلاف جنيه ليصل إجمالى الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه.

وتم صرف 8 آلاف و 755 جنيها كرعاية صحية لـ 4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر 72 ألف و755 جنيها.

وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية.