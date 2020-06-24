أخبار مصر | اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريا بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريا بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بدولة الكويت، إنه سوف يغادر 915 عاملا مصريا من العالقين، اليوم الأربعاء.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 4265 راكبا إلي مطارات 7 دول: مصر، والهند، ، والنيبال، وقطر، وإيران، وباكستان، ولندن، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 915 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط.

وأشار إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 915 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي فلاي ايجيبت رقم 5086 وتغادر الكويت 11.45 وعلي متنها 150 عاملا وتصل إلي مطار أسيوط .

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 200 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا .

أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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القوى العاملة: تعيين 69 شاباً بالقطاع الخاص بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بأسوان 69 شاباً بشركات. القطاع الخاص والاستثمارى بأسوان ،من بينهم شاباً من ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن إنجاز المديرية خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التى تقدمها .

كما تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه ، و 24 منح مولود بإجمالى 48 ألفاً ، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ 4 آلاف جنيه ليصل إجمالى الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه .

وتم صرف 8 آلاف و 755 جنيها كرعاية صحية لـ 4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر 72 ألف و755 جنيها .

وأوضح أن المديرية قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية .