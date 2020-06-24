أخبار مصر | اجتماع مهم وتوجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن السياحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع مهم وتوجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

شارك في الاجتماع كل من وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالي، فيما حضر بمقر المجلس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونائبة المحافظ، ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، لاسيما أنها باتت واحدة من أشهر المقاصد السياحية في العالم، ومن ثم يجب استمرار وحشد الجهود والموارد اللازمة لإقامة مشروعات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الحالية؛ من أجل الحفاظ على المكانة العالمية التي تحتلها المدينة.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ تحظى بمكانة كبيرة في قائمة الجذب السياحي على مستوى العالم، فقد أصبحت من أجمل 4 مدن في العالم، انطلاقا من المقومات التي تتمتع بها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية، وفق رؤية القيادة السياسية، نعمل حاليًا على استكمال خطط تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالمدينة؛ سعيًا لتحقيق الرؤية التنموية لها والتي تتمثل في تحويل شرم الشيخ إلى مركز سياحيّ ترفيهيّ عالمي.

وخلال الاجتماع، عرض محافظ جنوب سيناء ملامح الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ، والتي تستهدف تحويلها إلى مدينة خضراء، والحفاظ على المقومات البيئية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تنطلق من المقومات التي تحظى بها، مستعرضا أبرز المشروعات التي يمكن تنفيذها، ومنها إمكانية استغلال الميناء البحري للمدينة والمنطقة المحيطة به؛ لإقامة مركز عالمي للمال والأعمال؛ دعمًا لتنويع المنتج السياحي وجذب أسواق سياحية جديدة.

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كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الخطة ترتكز أيضًا على تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحيّ متطوّر، لزيادة معدلات إنفاق السائحين، إلى جانب تطوير تبة خليج نعمة، مع تحويل طريق الملك عبد الله لممشى سياحيّ ترفيهيّ ضمن منظومة خليج نعمة، مما يسهم في فتح أسواق سياحية، فضلًا عن تعظيم دور المدينة في تنظيم المؤتمرات بشتى أنواعها محليًا وإقليميًا، واعتمادها في الأجندة الدولية.

كما نوّه اللواء خالد فودة إلى أن الرؤية التنموية لتطوير مدينة شرم الشيخ تشمل كذلك استحداث عناصر جذب سياحية لفتح أسواق جديدة أمام السياحة مثل " الفورميلا 1، ومركز معارض EXPO، ومضمار الفروسية، وساحات مهرجانات، ومراكز تسوق حضارية، وإقامة مارينا يخوت بمنطقة خليج القرش"، منوها إلى أنه تم بالفعل تسليم الموقع وجار التنفيذ، وبذلك يتسنى وضع المدينة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، واستضافة البطولات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما يمكن إقامة مدينة رياضية عالمية لاستضافة البطولات الدولية، ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة، كما يمكن تطوير المحميات الطبيعية لاستضافة السياحة البيئية.

واستعرض محافظ جنوب سيناء في لمحة موجزة أهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التنموية، منوهًا إلى أنه جار العمل لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الجهود التي تبذل لمساعدة المشروعات السياحية بالمدينة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزيّ لدعم القطاع السياحي.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن للدولة أن تنفذها، وتلك التي سيكون من الأنسب تنفيذها عن طريق القطاع الخاص؛ حتى يتسنى سرعة طرحها، كما وجه بإعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل إضافيّ؛ لكي يتم إدراجها ضمن خطط الاستفادة من المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي.