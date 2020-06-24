شكرا لقرائتكم خبر عن «لا شيشة ولا دخان ولا تجمعات».. استعدادات القليوبية لفتح المطاعم والكافيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، كتابًا دوريًا في إطار إعادة النشاط تدريجيًا بفتح المطاعم والكافيهات والحلواني، حيث أكد المحافظ على قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، مشيرًا إلى أن الإجراءات هي استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة، وتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

وأكد المحافظ على غلق أماكن ألعاب الأطفال مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم اعراض فيروس كورونا وتوفير مطهرات للأيدي في مدخل المنشأة وحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة وحظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وآخر والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد والالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في كافة الأنحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ووضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ.

وبالنسبة للعاملين يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.