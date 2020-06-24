شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: 190 حاله إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا عن ظهور 190 حاله إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد بجميع مدن وقرى المحافظة، تم نقلهم إلى مستشفيات الحجر والعزل، وبعضهم عزل منزلي.

وتواصل مستشفى الحجر الصحي بملوي، علاج 125 مصاب داخل أقسام العزل والرعاية.

من جانبة وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.