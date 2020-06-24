شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء محطتي تحلية المياه بشمال سيناء بتكلفة 190مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن الانتهاء من إنشاء محطتي تحلية مياه بشمال ووسط سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 190 مليون جنيه لكلا منهما، بجانب تشغيلهما تجريبيًا، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة لتنمية سيناء.

وقال المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن المحطتين هما محطة تحلية المياه في بغداد بوسط سيناء ومحطة تحلية المياه بمنطقة الريسة بالعريش، مشيرًا إلى أن محطة بغداد تقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وطاقتها الإنتاجية تبلغ 200 متر مكعب من المياه في اليوم، وتضم بئرين عميقين لإنتاج المياه الخام، وبلغت تكلفة إنشائها 50 مليون جنيه.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أن المحطة تم تنفيذها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تحلية المياه بنظام التناضح العكسي (R O) و يتم تشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة "محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء"، حيث تقوم بإنتاج المياه وتوزيعها علي قرية بغداد والقري المحيطة عن طريق السيارات الفنطاس التي تم توريدها خصيصًا لهذا المشروع.

أشار رئيس مجلس الإدارة إلي أن محطة تحلية المياه بالريسة في مدينة العريش بطاقة إنتاجيه تبلغ 5 الآف متر مكعب من المياه في اليوم وبتكلفة بلغت 140 مليون جنيه ، حيث ستقوم بإمداد أحياء وتجمعات مدينة العريش بالمياه للقضاء علي نظام المناوبة.

لفت رئيس مجلس الإدارة إلي أن هذه المحطة بجانب 3 محطات أخري في مدينة العريش ستضخ 25 ألف متر مكعب في اليوم في شبكة المياه بالعريش والتي تم تطوير ورفع كفاءتها بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه.

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بقيمة 50 مليون دولار، وهي عبارة عن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه في مناطق الريسة بطاقة 5000 متر3/يوم والريد بطاقة 200 متر3/ يوم، وصدر الحيطان بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والقسيمة بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم والحسنة بطاقة 1100متر3/ يوم ، محطة تحلية المياه بمنطقة أبو الجلود ببئر العبد بطاقة 250 متر مكعب/ يوم، بجانب تطوير عدد 14 بئرًا عميقًا ، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه ، وإنشاء محطة لتحليه مياه البحر في مدينة العريش مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوي خدمة مياه الشرب.

Advertisements

إنشاء محطتي تحلية المياه بشمال سيناء

إنشاء محطتي تحلية المياه بشمال سيناء

إنشاء محطتي تحلية المياه بشمال سيناء

إنشاء محطتي تحلية المياه بشمال سيناء